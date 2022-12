17 Frostige Kälte bei zweistelligen Minustemperaturen und Nebelschwaden tauchten die Brigach am Sonntagmorgen bei Donaueschingen in eine besondere Atmosphäre. Foto: Spitz

Und plötzlich wurde es kalt - mehr als sonst: Der Dezember ist bislang deutlich kälter als im vieljährigen Mittel. Wir werfen einen Blick auf die "weiße Pracht" im Schwarzwald und auf der Alb.















Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Baden-Württemberg. Vor allem im Südschwarzwald sowie in Oberschwaben fielen die weißen Flocken.

Der Wintereinbruch hatte auch Folgen für Verkehrsteilnehmer, vor allem im Lauf des Samstags kam es zu mehreren Unfällen.

Gleichzeitig genossen viele Ausflügler im Land den ersten Schneefall der Saison. Sie schlugen Weihnachtsbäume, gingen auf die Loipe und übten sich sogar im Eisbaden.

In unserer Bildergalerie finden Sie Impressionen von der weißen Pracht.