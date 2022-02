1 Einen Verkehrsunfall gab es am Dienstagmorgen zwischen 24-Höfe und Loßburg. Foto: Rath

Nach den anhaltenden Schneefällen am Montag und Dienstag gab es Unfälle und Verkehrsbehinderungen im Landkreis Freudenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieb es jedoch bei Blechschäden.















Kreis Freudenstadt - Menschen seien bei den Verkehrsunfällen nicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Am Montagabend gegen 23.30 kam ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der B 28 bei Schopfloch von der Straße ab. Das Fahrzeug rammte die Leitplanke und kam in einem Graben zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Lastwagen steht quer

In Wittendorf kam es am Montagabend gegen 21.20 Uhr zu einer Verkehrsbehinderung. Ein quer stehender Lastwagen blockierte die Straße. Aufgrund der Wetterlage wurde in der Nacht zum Dienstag auf der Landesstraße zwischen der B 294 und der B 462 bei Huzenbach eine Schneekettenpflicht für Lastwagen angeordnet, so die Polizei weiter.

Einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gab es am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der L 408 zwischen 24-Höfe und Loßburg. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Ursache ist derzeit nichts bekannt.