Schnee, Frost und Sturmböen: Weiße Weihnachten im Kreis Freudenstadt

Der Wunsch vieler Menschen nach weißen Weihnachten hat sich in Freudenstadt und Umgebung erfüllt: Pünktlich zu Heiligabend fallen Schneeflocken.
Wirklich gemütlich ist es draußen durch Sturmböen und eisige Temperaturen nicht. Dazu ist es auf den Straßen glatt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Donnerstag, 9 Uhr, im Kreis Freudenstadt oberhalb von 600 Metern vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 Stundenkilometer gerechnet werden.