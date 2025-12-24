Schnee, Frost und Sturmböen: Weiße Weihnachten im Kreis Freudenstadt

Der Wunsch vieler Menschen nach weißen Weihnachten hat sich in Freudenstadt und Umgebung erfüllt: Pünktlich zu Heiligabend fallen Schneeflocken.

Wirklich gemütlich ist es draußen durch Sturmböen und eisige Temperaturen nicht. Dazu ist es auf den Straßen glatt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Donnerstag, 9 Uhr, im Kreis Freudenstadt oberhalb von 600 Metern vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 Stundenkilometer gerechnet werden.

Dazu gilt noch bis 17 Uhr am Mittwoch eine Warnung des DWD vor leichtem Frost zwischen 0 und minus 4 Grad. Anschließend können die Temperaturen bis Donnerstag, 10 Uhr, auf minus 3 bis minus 6 Grad sinken. Ab 10 Uhr warnt der DWD dann wieder vor leichtem Frost zwischen minus 1 und minus 4 Grad.

Der Wunsch vieler Menschen nach weißen Weihnachten hat sich aber – wie von den Meterlogen vorhergesagt – erfüllt: Pünktlich zu Heiligabend schneit es im Kreis Freudenstadt. Der Freudenstädter Marktplatz war bereits am Vormittag von einer leichten Schneedecke überzogen.

Der Winterdienst ist an Heiligabend gefordert. Foto: Schwark

Der DWD rechnet noch bis 19 Uhr mit leichtem Schneefall oberhalb von 600 Metern mit Mengen zwischen einem und drei Zentimetern. In Staulagen seien Mengen bis fünf Zentimeter möglich. Verbreitet werde es glatt.

So war das Wetter in den vergangenen Jahren

Das Wetter an den Festtagen zeigte sich in den vergangenen Jahren in Freudenstadt wechselhaft: So gab es 2019 keinen Schnee. 2020 bot der erste Weihnachtsfeiertag dann einen Zentimeter Schnee, der Heiligabend 2021 zwei Zentimeter. 2022 und 2023 war das Fest wieder schneefrei. An den Festtagen 2024 wurden zwischen sieben und zehn Zentimeter gemessen.