Teils heftige Schneefälle sind am Donnerstag über dem Nordschwarzwald niedergegangen. Auf dem Kaltenbronn bei Bad Wildbad ging sogar der Ski-Lift in Betrieb. Lange dürfte die Freude über die weiße Pracht allerdings wohl nicht anhalten.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee waren angekündigt, an manchen Stellen im Kreis Calw dürften es sogar etwas mehr geworden sein.

Fest steht: Nach den Schneefällen, die am Donnerstag begonnen hatten, stand am Freitag auf dem Kaltenbronn bei Bad Wildbad sogar Skifahren auf dem Programm. Doch auch andernorts wurde es winterlich. Wir haben einige Impressionen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Allzu lange dürften Schneebegeisterte aber keine Freude an der weißen Pracht haben. Bereits am Sonntag soll es bei den Temperaturen wieder deutlich in den Plus-Bereich gehen. Selbst für Kaltenbronn sind bis zu sieben Grad Celsius angekündigt.