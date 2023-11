Schnee aus der Maschine: Lahrer Skifahrer im Zwiespalt

Skifahrer „leiden“ seit Jahren unter den Folgen des Klimawandels, da in vielen Wintersportgebieten der Schnee ausbleibt. Doch dabei tragen sie zum Teil selbst dazu bei. Denn der Einsatz von tonnenweise Kunstschnee, Skilifts und Hotelanlagen fressen jährlich sehr viel Energie, was wiederum der Umwelt nicht zugute kommt. Ist es angesichts der Klimadebatte also überhaupt noch vertretbar, in den Ski-Urlaub zu fahren? Und wie welche Auswirkungen hat das auf Wintersportvereine? Unsere Redaktion hat bei Ski-Clubs im Raum Lahr nachgefragt.

Skizunft Lahr: „Konstanz ist nicht gegeben“, antwortet Vorsitzender Helumt Surbeck auf die Frage, wie die Schnee-Situation auf den Bergen aussieht. Zwar habe es in Österreich geschneit, hier in der Region sehe die Lage jedoch ganz anders aus. Deshalb müsse man die Skikurse im nahe gelegenen Stollenbach „immer schieben“. Das betrifft laut Surbeck nicht nur dieses Skigebiet, sondern den gesamten Schwarzwald. „Und kein Schnee bedeutet kein Skifahren“, erklärt er. Den Einsatz von Kunstschnee bewertet der erfahrene Wintersportler als „zweischneidig“. So brauche man für das kalte Pulver eine große Menge Wasser, weshalb in vielen Skigebieten Stauseen gebaut wurden. Besonders in den Alpen sei das „extrem“. Wie vereinbart die Skizunft Lahr also den Wintersport mit dem Umweltschutz? „Wir fahren zu unseren Ausflügen immer mit dem Bus. Während dieser Zeit werden alle Pkws mindestens eine Woche lange nicht benutzt.“ Zudem habe man vor rund zehn Jahren die Saison traditionell in Gletschergebieten eröffnet. Doch das ist laut Surbeck aufgrund der Klimadebatte Geschichte. „Es ist extrem, was dort läuft“, beschreibt er die Situation dort. Doch nicht nur das macht Surbeck Sorgen. Es ist auch die Zukunft der Ski-Clubs. „Vielleicht passiert es nicht morgen. Aber wenn das so weitergeht, befürchte ich, dass alle Vereine Probleme bekommen werden.“

Ski-Club Seelbach: „Schnee gibt es hier noch nicht so viel“, erklärt Vorsitzender Mario Russo im Gespräch mit unserer Redaktion. So richtig los geht es bei seinem Verein deshalb erst im Januar. Bis vor zehn Jahren sei das noch anders gewesen. „Damals hatten wir von Anfang Dezember bis Ende März immer gute Bedingungen“. Heute werde der Zeitraum dagegen immer kürzer, in dem Skifahrer auf ihre Kosten kommen. Das hat laut Russo auch Auswirkungen auf Vereine: „Man muss sämtliche Veranstaltungen auf wenige Monate komprimieren. Vereine finden deshalb keine freien Hänge zum Trainieren oder müssen sich Pisten teilen.“ Das zeige sich auch bei den Mitgliederzahlen. Während der Seelbacher Club vor Corona mehr als 400 Mitglieder zählte, sind es heutzutage rund 350. Und was ist mit dem Thema Umweltschutz? „Schwierige Frage“, sagt Russo. So gebe es in der Region fast keine Gebiete mehr, in denen man unter den Skiern echten Schnee habe. „Es geht ohne künstlichen Schnee fast nicht mehr“, erklärt Russo, betont jedoch: „Aber wenn das so weitergeht, können wir in zehn Jahren im Schwarzwald kein Ski mehr fahren.“ Ist der Vorsitzende also dafür, dass Kunstschnee verboten werden sollte? In seiner Rolle als Ski-Liebhaber könne er diese Frage nicht beantworten, „grundsätzlich aber schon“. Denn man habe als Verein zwar den Zweck, den Leuten das Skifahren nahezubringen, „doch nicht um jeden Preis“.

Ski-Club Sulz: „Bei uns geht das Programm im Januar los und zieht sich bis in den Februar rein“, erklärt Vorsitzender Jan Roth und ergänzt: „Hoffentlich mit viel Schnee.“ Dieser werde über die Jahre nämlich immer weniger. Doch nicht nur das bereitet Roth Sorgen. Es sind auch die hohen Kosten, die auf Skifahrer zukommen. „Es war schon immer ein teurer Sport, der nun aber noch teurer wird.“ Laut dem Vorsitzenden sind besonders Familien, die einen Skiurlaub verbringen möchten, davon betroffen. „Allein für einen Liftpass zahlt ein Erwachsener rund 50 Euro.“ Für Kinder würden gut und gerne 40 Euro fällig. „Und da sind Anfahrt, Verpflegung und vor allem das Material noch nicht dabei“, zählt Roth aus. Besonders Letzteres würde auch im Preis steigen. Deshalb verweist Roth auf die „Brettlemärkte“ – also Basare für gebrauchte Wintersportartikel, die von örtlichen Ski-Clubs veranstaltet werden. Doch nicht nur Familien haben es dadurch schwer. Auch der Verein müsse „schauen, wo er bleibt.“ Und das wortwörtlich. Denn anstatt Ausflüge auf den Feldberg zu organisieren, besucht der Ski-Club laut Roth kleinere, dafür aber günstigeren Wintersportgebiete.

Das Ski-Gebiet „La Sambuy“ in den französischen Alpen hat im September 2023 dicht gemacht – und das wohl für immer. Wegen fehlendem Schnee sei ein jährlicher Verlust von rund 500 000 Euro entstanden.