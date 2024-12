Schnee an Heiligabend: Weiße Weihnacht über 600 Metern

„Mit Müh und Not wird Stuttgart an Heiligabend vormittags etwas angezuckert. Der Schnee bleibt aber nicht liegen“, so die etwas ernüchternde Weihnachtsprognose vom Deutschen Wetterdienst. Da die Temperaturen tagsüber deutlich in den positiven Bereich steigen, dürften die wenigen Schneereste schnell wegschmelzen, heißt es. Allerdings kann es morgens durchaus glatt werden.

Oberhalb von etwa 600 Metern ist laut DWD eine Puderzucker-Schicht von etwa ein bis drei Zentimetern wahrscheinlich, oberhalb von 800 Metern seien fünf bis zehn Zentimeter mit steigender Tendenz garantiert. Schon jetzt zeigen die Webcams an Orten wie am Skihang Donnstetten auf der Alb eine geschlossene Schneedecke. Im Schwarzwald auf über 1000 Metern betragen die Schneehöhen an Weihnachten etwa 15 Zentimeter, am Feldberg sogar 60 Zentimeter.

Die Freiburger Schauinslandbahn am 17. Dezember. Foto: FWTM/Schauinslandbahn

Schnee für Alb und Schwarzwald

Im Bereich der Mittel- und Ostalb sowie im Schwarzwald und Allgäu werden kurz vor Weihnachten teilweise anhaltende Niederschläge erwartet. Dort wird der Schnee auch liegen bleiben.

„Ski und Rodel gut“, heißt es auf der Höhe also an den Feiertagen. Über 600 Metern soll laut DWD bis einschließlich 30. Dezember bei leicht positiven Temperaturen fast durchgehend die Sonne scheinen, unterbrochen lediglich von wenigen Wolkenfeldern. Nachts sinken die Werte dann in der Höhe unter Null. Die Region Stuttgart könnte indes knapp frostfrei bleiben.

Schneehöhen in Baden-Württemberg

Stuttgart: 0-1 mm

Kaisersbach: 2 cm

Albstadt: 0 cm

Sonnenbühl: 0 cm

Wintersportarena Holzelfingen: 5 cm

Ruhestein: 15 cm (Berg)

Kniebis: 40 cm

Schömberg: 2 cm

Hinterzarten: 10 cm (Tal)

Feldberg: 40 cm (Berg)

Stand: 23.12. 2024, 10 Uhr

Getrübt wird die Weihnachtsstimmung in den Flussniederungen wie am Neckar im Übrigen von Nebelschwaden, die sich nicht immer und überall am Vormittag vollständig auflösen werden.