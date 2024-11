1 Den ganzen Samstag verbrachten Mitglieder, Vorstände und Spieler der Eintracht Gütenbach-Neukirch damit, den Platz in Neukirch für das Derby bespielbar zu machen. Einer Austragung am Sonntag um 15 Uhr steht dadurch nichts im Weg. Foto: Rohde

Der Wintereinbruch hat den Bezirk Schwarzwald an diesem Wochenende fest in seiner Hand. Es gibt aber eine ungewöhnliche Ausnahme.









In der Kreisliga A Staffel 1 kann Tabellenführer Eintracht Gütenbach/Neukirch das Derby gegen die Sportfreunde Schönenbach am Sonntag um 15 Uhr in 964 Metern Höhe in Neukirch austragen.