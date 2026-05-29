Schnecken essen mit Hitzlsperger: Vom Fußballheld zum Gastronomen

Als VfB-Spieler entdeckte Thomas Hitzlsperger in Stuttgart seine Liebe zur gehobenen Küche. Heute führt er das älteste französische Restaurant in London.
Daisy und Gladys, zwei äußerst sympathische Britische Bulldoggen, feiern an diesem Wochenende ihren ersten Geburtstag. Die Geschwister kennen sich aus im L’Escargot, dem Restaurant im georgianischen Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert. Es liegt mitten in London-Soho, in der Greek Street. Wenn man davorsteht, kann man die Feierlichkeiten in Chinatown gut hören. Sie finden nur wenige Häuserblocks entfernt statt. Thomas Hitzlsperger isst heute Abend im L’Escargot, denn er ist hier der Hausherr. Morgen wird er nach Manchester reisen, um dort ein Fußballspiel zu kommentieren. Er ist Genussmensch, Unternehmer. Und Fußballexperte. Mindestens. Man trifft Hitzlsperger häufig in seinem Restaurant an, entweder oben im Büro, wo er sich ums Organisatorische kümmert. Oder er sitzt im Gastraum, manchmal auch an einem der Tische draußen, trinkt, isst und beobachtet, was hier so alles passiert. Der ehemalige Fußballprofi, zeitweise beim VfB Stuttgart, im Nationalteam unter anderem bei der Sommermärchen-WM 2006 dabei, weiß zwar sehr viel über seinen Sport. Aber er würde vor der Kamera nie den Besserwisser geben.