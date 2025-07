„Schnauze voll“ – Taxifahrer Alpaslan zieht Zündschlüssel ab

1 Am Bad Cannstatter Bahnhof wartet Ilkar Alpaslan (50) auf den nächsten Auftrag. Foto: Daniel Gräfe Vor 25 Jahren fuhr er Mercedes, jetzt Toyota: Das Berufsleben des Stuttgarter Taxifahrers Ilkar Alpaslan zeigt den Wandel in der Branche, wo bei vielen Fahrern das Geld knapp wird.







Am Bad Cannstatter Bahnhof wird umgebaut. Die Taxis stehen in der brütenden Mittagshitze, Baustellenstaub liegt in der Luft. Sieben Taxis warten auf den Anruf der Taxi-Auto-Zentrale, der in Stuttgart rund 700 Taxiunternehmen angeschlossen sind. Ilker Alpaslan steuert seinen Wagen auf Platz 8 und schaut auf die App: Das Taxi in Position eins wartet seit 40 Minuten, Nummer sieben kam vor acht Minuten an.