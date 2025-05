Das Projekt des Rotary Clubs Rottweil und des DRK-Tafelladens geht in die nächste Runde.

Die gemeinsame Aktion des Rotary Clubs Rottweil und des DRK-Tafelladens dürfte einmalig sein. Da der Tafelladen keinen Alkohol verkaufen darf, aber dennoch immer auch viel Wein dort abgegeben wird, war die Frage, was man mit diesem machen könne.

Anja Banholzer, Leiterin Soziale Dienste, hatte sich Ende des Jahres mit Michael Grimm in Verbindung gesetzt, und der hatte schließlich die Schnapsidee – im wahrsten Sinne des Wortes. Er schlug vor, weiteren Wein zu sammeln und diesen zu Weinbrand brennen zu lassen, dessen Verkauf dann wiederum dem Tafelladen zugutekommen soll.

Lesen Sie auch

Gesagt getan. Statt der erwarteten 300 Liter Wein kamen fast 3000 Liter zusammen. Hinzu kam eine Spende vom Weingut Rolf Heinrich aus Heilbronn.

Kürzlich hatten die Rotarier hunderte Flaschen entkorkt und Gutes von weniger Gutem getrennt. In den vergangenen Wochen warteten die blauen Fässer mit alkoholischem Inhalt in der Flözlinger Hirschbrauerei darauf, destilliert, also zu Weinbrand gebrannt, zu werden.

Leckeres Bier und feine Spirituosen

Rolf Schittenhelm, der seit Jahrzehnten neben Bier auch Spirituosen produziert, war ebenfalls gespannt auf das Ergebnis. Dieser Tage war es nun soweit. Nach einem Probebrand konnte er loslegen. Michael Grimm, Jürgen Knubben, Charlie Eder und Anja Banholzer verfolgten den Brennprozess mit.

Sie informierten sich vor Ort bei Rolf Schittenhelm (rechts) über den Brauvorgang: Anja Banholzer (von links), Michael Grimm, Charlie Eder und Jürgen Knubben. Foto: Siegmeier

Der Wein kommt 120-Literweise in die kupferne Brennblase und wird dann langsam erhitzt. Die Destillation ist ein Verfahren, bei dem Flüssigkeiten durch Erhitzen und anschließendes Kondensieren in verschiedene Bestandteile getrennt werden.

Das Timing muss hier perfekt passen und die Temperatur stets angepasst werden. Nach dem Vorlauf – den man allenfalls zum Einreiben verwenden kann – fließt der kostbare Mittellauf in den großen Metalleimer.

„Wein ist sehr angenehm zu brennen“

Rolf Schittenhelm kostet und lässt auch die Gäste kosten. Und die staunen, denn der Brand ist mild und hat ein gutes Aroma. „Wein ist sehr angenehm zu brennen“, schwärmt Rolf Schittenhelm.

Die Spenden seien überwiegend sehr gut gewesen. Eine Füllung der Destille oder Brennblase nenne man Abtrieb. Zwei Stunden und 20 Minuten braucht es, bis das Destillat schließlich „durchgelaufen“ ist.

Geregelt wird minuziös

„Ich gebe dem ganz wenig Dampf, damit es schön langsam läuft“, beschreibt Schittenhelm das Prozedere. Geplant werden müsse ganz genau, denn der Zoll ist bei Start und Ende dabei. Geregelt ist das minuziös.

Die Regelung sei hier sehr streng, erklärt er, während das klare Destillat weiter in den Eimer läuft. Rolf Schittenhelm kontrolliert genau die Temperatur, um dann den guten Mittellauf vom Nachlauf zu trennen. „Denn dann wird der Brand scharf“, so Schittenhelm weiter.

350 bis 400 Flaschen

Ein Teil des Destillats wird bis zur Landesgartenschau im Eichenfass weiter reifen, das Arndt Köbelin vom gleichnamigen Weingut zur Verfügung gestellt hat, und das dem Destillat dann sein besonderes Aroma und Farbe verleiht. Der Rest, ein klarer Brand, könne relativ bald abgefüllt werden.

„Abgefüllt werden soll es in 0,5-Liter Flaschen. Da werden wir dann wohl 350 bis 400 Flaschen befüllen können“, plant Michael Grimm. Die Freude bei allen Beteiligten ist groß und man darf schon jetzt auf das Ergebnis gespannt sein.