Schnappschuss in Rottweil: Tooor – ein klares 1:0 für die Liebe

Das ist doch mal ein echter Treffer: Ein Storchenpaar hat sich zum Turteln in Rottweil einen besonderen Platz ausgesucht.

Störche sieht man in Rottweil immer mal wieder – zum Beispiel auf dem Turm der Auferstehung-Christi-Kirche.

Immer wieder tauchen die Vögel auch bei den Sportplätzen auf – zwei von ihnen haben sich jetzt zum Turteln direkt vor dem Tor niedergelassen.

Und so geht es an diesem Morgen auf dem Rugby-Platz in Rottweil ausnahmsweise mal ganz behutsam zu, wie unser Leserfoto zeigt. Ein tierischer Schnappschuss, der Freude macht.