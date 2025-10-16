Schnappschuss in Rottweil Tooor – ein klares 1:0 für die Liebe (cor) 16.10.2025 - 06:00 Uhr 1 Süß oder süß? Diese beiden „Turtelstörche“ hat ein Leser beim Morgenspaziergang entdeckt. Foto: R. Schugg Das ist doch mal ein echter Treffer: Ein Storchenpaar hat sich zum Turteln in Rottweil einen besonderen Platz ausgesucht. Link kopiert Störche sieht man in Rottweil immer mal wieder – zum Beispiel auf dem Turm der Auferstehung-Christi-Kirche. Immer wieder tauchen die Vögel auch bei den Sportplätzen auf – zwei von ihnen haben sich jetzt zum Turteln direkt vor dem Tor niedergelassen. Und so geht es an diesem Morgen auf dem Rugby-Platz in Rottweil ausnahmsweise mal ganz behutsam zu, wie unser Leserfoto zeigt. Ein tierischer Schnappschuss, der Freude macht.