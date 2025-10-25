Schnäppchenjagd im Tal X: Baiersbronner Gartenschaugelände zieht ein letztes Mal die Massen an

Vor zwei Wochen schlossen sich die Tore der gemeinsamen Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn. Dennoch strömten am Samstag nochmals Menschenmassen ins "Xentrum". Denn beim großen Abverkauf wollten viele Gartenschaufans nicht leer ausgehen.

Und so hatte sich - trotz Kälte und Regen - schon eine beachtliche Schlange vor dem "Xentrum" gebildet, als sich das Eingangstor um Punkt zehn Uhr ein letztes Mal für Besucher öffnete. Nur dass die diesmal nicht in Ruhe über das Gelände bummeln, sondern sich so schnell wie möglich die besten Schnäppchen sichern wollten.

Heiß begehrt waren vor allem die farbenfrohen Stühle mit Gartenschau-Logo. 119 Euro kostet das Modell "Mono" von Interstuhl fabrikneu, die zum Verkauf stehenden Exemplare der Gartenschau-Edition mit "Tal X"-Logo in Pink, Petrol und Limette gingen für 39 Euro über den Tresen. Die säuberlich im einstigen Hauptzelt der Gartenschau gestapelten Stühle hatten in null Komma nichts neue Besitzer gefunden.

Bänke gibt's auch online

Als echte Top-Seller entpuppten sich auch die eigens für die Gartenschau entworfenen "Tal X"-Bänke aus Holz (Azubi-Projekt bei Homag in Schopfloch: 207 Holzbänke für die Besucher der Gartenschau im „Tal X“ - Dornstetten & Umgebung - Schwarzwälder Bote). Über die gesamte Laufzeit hatten sich immer wieder Interessenten bei den Gartenschau-Machern gemeldet und gefragt, wie man eigentlich an so eine Bank komme. Zum Verkauf standen am Samstag nur wenige Einzelstücke, bei Marketing-Leiter Heiko Klumpp konnten jedoch Nachbestellungen aufgegeben werden. Auch online können weiterhin Bänke zum Preis von 129 Euro nachgeordert werden, Helfer der Gartenschau zahlen 99 Euro (Aussteller-Abverkauf).

Abverkauft wurden außerdem verschiedene Gartenmöbel, auf denen es sich die Besucher über den Sommer gemütlich gemacht hatten, die großen Pflanzkisten, in denen der Wechselflor geblüht hatte, Sonnenschirme, Rollstühle, Rollatoren und E-Bikes, welche die Gäste für den Gartenschau-Besuch hatten mieten können, "Tal X"-Merch, Banner aller Art und sogar die Parkplatzschilder. Gegen 11 Uhr war das Zelt so gut wie leergekauft, nur an den Kassen herrschte noch reger Betrieb.

Einige Meter weiter unten im Tal kamen die Pflanzenfreunde auf ihre Kosten. Dort wurden Stauden und Sträucher aus den Schaubeeten feil geboten und das zumeist nicht nur an Selbstabholer, sondern an Selbstausbuddler. Schaufel vergessen? Kein Problem. Der in Friedrichstal ansässige Gartengerätehersteller SHW Schmiedetechnik bot 20 Prozent Rabatt auf alle Artikel und hatte zudem einen Sonderverkauf für B-Ware aufgelegt.

Und so wurde am Samstag die Gartenschau Stuhl für Stuhl, Staude für Staude in Kofferräume und auf Anhänger verladen und verließ das "Tal X" - um in der Erinnerung und in zahlreichen Gärten in der Region weiterzuleben.