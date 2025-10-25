Schnäppchenjagd im Tal X: Baiersbronner Gartenschaugelände zieht ein letztes Mal die Massen an

Vor zwei Wochen schlossen sich die Tore der gemeinsamen Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn. Dennoch strömten am Samstag nochmals Menschenmassen ins "Xentrum". Denn beim großen Abverkauf wollten viele Gartenschaufans nicht leer ausgehen.
Und so hatte sich - trotz Kälte und Regen - schon eine beachtliche Schlange vor dem "Xentrum" gebildet, als sich das Eingangstor um Punkt zehn Uhr ein letztes Mal für Besucher öffnete. Nur dass die diesmal nicht in Ruhe über das Gelände bummeln, sondern sich so schnell wie möglich die besten Schnäppchen sichern wollten.