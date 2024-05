Ganz Rohrdorf verwandelte sich am Sonntag zum ersten Mal in einen riesigen Garagen-Flohmarkt. Wir sagen, was es bei dieser Schnäppchenjagd alles zu ergattern gab.

Der Rohrdorfer „Förderverein für Kultur und Gemeinschaft“ hatte dazu eingeladen, und an mehr als 30 Ständen konnte man an diesem „verkaufsoffenen Sonntag“ privat Open-Air shoppen.

„Die Leute kommen aus einem weiten Umkreis“, durfte Mitorganisatorin Karolina Witek schon nach gut zwei Stunden feststellen. „Gerade war eine Familie aus Balingen bei uns am Stand im Forchenweg“, freute sie sich. Und um dorthin, an den letzten Zipfel des Ortes zu gelangen, musste man schon eine ganz schöne Strecke laufen.

Schnäppchenjäger finden die Schätze auch in den hintersten Ecken Doch immer wieder verirrten sich ganze Pulks von kaufwilligen Schnäppchenjägern auch in die hinterste Ecke des Ortes. Geführt von einem Lageplan und immer den Luftballonen nach. Die Stände waren mit bunten Luftballons gekennzeichnet, sonst hätte man sie zum Teil nur schwer gefunden.

Ganze Heerscharen der einst so geliebten Teddybären standen zum Verkauf, Spielzeug aller Art und Bücher, Bücher, und nochmals Bücher fand man ebenso wie Bierkrüge, Glas, Porzellan und Haushaltsartikel, von denen der frühere Besitzer einst glaubte, sie dringend zu brauchen, die dann aber nur Stauraum in den Küchenschränken vergeudeten.

Raus aus Kinderzimmern, Kellern und Dachböden

Aber nicht nur ganz normale Alltagsgegenstände, die schon lange nur Platz in den Kinderzimmern und in so manchem Keller oder Dachboden in Anspruch nahmen, war im immens breiten Sortiment der Rohrdorfer zu finden.

Nein, auch Kurioses war im Angebot. Zum Beispiel ein großer Tischkicker, der für schlappe 30 Euro angeboten wurde oder tütenweise Plastikobst und weitere Schnäppchen ohne Ende.

Rohrdorfer stellten alles vor die Tür, was sie nicht mehr brauchen konnten Es gab wirklich alles – vom Vogelkäfig, übers Schaukelpferd bis zum selbstgemalten Bild und dreckigen Blumentöpfen. Die Rohrdorfer haben alles, was sie nicht mehr brauchen konnte oder haben wollten, vor die Tür gestellt.

„Diesen Garagenflohmarkt zu veranstalten, war eine gute Idee“, fand auch Julia Metzner, die Frau vom würstchenbratenden Ortsvorsteher, die ihren Stand direkt am Hotspot des Flohmarktes hatte. „Über die Mittagszeit standen hier bis zu 50 Leute, die eine Wurst und ein Getränk kaufen wollten“, erzählte Gertrud Walldörfer, die zusammen mit ihrem Mann Rolf nach dem Mittagessen Pause am Würstchenstand machte. Und um die Wartezeit auf die Rote zu verkürzen, schauten sich die Leute noch so nebenbei das Angebot an den Ständen in der Schwalbenstraße an.

Ein echtes Schnäppchen ergattern

Ein paar Meter weiter vorne, auf dem Dorfplatz bot sich die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen etwas auszuruhen und wenn man die Dorfstraße hochschaute, sah man auf den gegenüberliegenden Feldern, wie die Leute nach Rohrdorf kamen. Mit dem Auto, denn die Felder beim Friedhof waren komplett zugeparkt.

Doch egal wie man auf den Flohmarkt kam: Wichtig war das Erfolgserlebnis und das gute Gefühl, ein echtes Schnäppchen ergattert zu haben. Egal ob man nun einen wertvollen alten Kupferkessel, ein Relikt aus Urgroßvaters Zeit, einen Plastik-Dinosaurier, einem Bildband über Südtirol oder eine gebrauchte Kappsäge mit nach Hause nahm. Hauptsache Schnäppchen.

Jäger- und Sammlertrieb wird ausgelebt Und die Chance, mal so richtig den Jäger- und Sammlertrieb ausleben zu können, hatte gefühlt ganz Rohrdorf und die Besucher aus der Umgebung. Die meisten von ihnen waren clevererweise mit dem Fahrrad unterwegs, denn bis man alle Stände abgeklapperte hatte, war man schon ganz schön lang unterwegs.

Doch man sah auch viele Familien, die diesen Sonntag bei schönem Wetter für einen gemeinsamen Ausflug nutzten oder ganze Gruppen, die gemeinsam von Stand zu Stand marschierten.

Auch die persönliche Begegnung kommt nicht zu kurz

Was auch nicht zu kurz kam und einen wichtigen Teil dieses ersten Rohrdorfer Garagenflohmarkt ausmachte, das war die persönliche Begegnung. „Man kommt mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt, unterhält sich mit ihnen und trifft hier und da Bekannte zu einem Schwätzchen“, lautete der allgemeine Tenor zu dieser sonntäglichen Flohmarkt-Aktion. Und dass man mit seinem Krempel, pardon mit seinen Schätzen, sich und andere froh macht, ist zudem nicht zu unterschätzen.

Der eine ist froh, wenn er den Kruscht loswurde, der andere, dass er Beute gemacht hat. Ganz besonders bei Kinder- und Babybekleidung, die reißenden Absatz fand. Eine super Win-Win-Situation und eine echte Bereicherung für die Dorfgemeinschaft.

Initiatoren ziehen ein positives Fazit Die Initiatoren vom Rohrdorfer „Förderverein für Kultur und Gemeinschaft“ waren allesamt mit dem Ergebnis dieser Aktion zufrieden und denken sicher schon wieder darüber nach, was sie als Nächstes veranstalten können, um Rohrdorf noch attraktiver zu machen. Mit dem Garagenflohmarkt haben sie einen Meilenstein gesetzt.