Ausfluss von Schmutzwasser zwingt zur Handlung: Für 400 000 Euro will Mahlberg den Kanal in der Ortsdurchfahrt erneuern. Knapp 4,3 Millionen Euro muss die Stadt insgesamt in die Sanierung der Abwasserkanäle stecken.

Die Mängelliste am Abwassersystem der Stadt, die Milena Schiemann vom Ingenieurbüro Zink dem Gemeinderat am Montag auftischte, war für die Räte zwar nicht ganz neu, in ihrer Konsequenz allerdings nicht weniger bitter.

Insbesondere die Sanierung des Schmutzwasserkanals im Bereich der Eisenbahnstraße, Unterburgstraße und Kirchstraße, also die Ortsdurchfahrt, zwischen der Einmündung Seeweg und der katholischen Kirche dulde keinen zeitlichen Aufschub mehr.

Von „dringendem Handlungsbedarf“ sprachen die Spezialisten für kommunale Abwassersysteme angesichts der Risse in den Schächten und undichten Hausanbindungen. Es komme im Abschnitt zu Infiltrationen von Grundwasser und zu Ausfluss von Schmutzwasser. 400 000 Euro kommen für die Sanierung an Kosten auf die Gemeinde zu, doch wird das im Hinblick auf die kommenden Jahre wohl erst der Anfang sein.

Für den genannten Abschnitt sei ein Abwarten, bis die Sanierung der Fahrbahndecke der Kreisstraße weiter voranschreite, keine Option, ergänzten Bürgermeister Dietmar Benz und Justine Obergföll vom städtischen Bauamt. Denn die Fahrbahnsanierung, die vom Ortenaukreis finanziert wird, soll bekanntlich in Absprache mit dem Kreisbauamt erst dann erfolgen, wenn die Ortsumfahrung gebaut ist. Diese ist noch im Planungsstadium.

Aufriss der Fahrbahn ist für Reparaturen nicht nötig

Drohen nun aufgerissene Straßen, Staus und Lärmbelastung für die Anwohner? Schiemann gab Entwarnung. Die Reparatur am Kanalsystem könne im sogenannten Inlinerverfahren erledigt werden, also ohne Aufriss der Fahrbahndecke. Dabei werde ein flexibler Schlauch in den Kanal eingeführt und dann Druckluft eingeblasen, um den Schlauch an die Innenwand des Kanals zu pressen. Das Harz im Schlauch werde dann ausgehärtet und so ein neues, dichtes Rohr im Kanal geschaffen. Dieses Verfahren solle zwischen Seeweg und katholischer Kirche in zwei Bauabschnitten angewandt werden.

Auf Nachfrage von Rolf Baum (CDU) erläuterte Schiemann, dass bei der Straßensanierung zum späteren Zeitpunkt, bei der Regenwasserkanal und Trinkwasserleitung in offener Bauweise instandgesetzt werden, keine weiteren Arbeiten am Schmutzwasserkanal anstünden. Nur die Hausanschlüsse im Abwasserbereich seien dann noch Thema. Ob das Ganze wirklich ohne Beeinträchtigung des Verkehrs abgewickelt werden könne, wollte Ulrike Kesselring (BFMO) wissen. Mit halbseitigen Sperrungen für ein paar wenige Tage müsse gerechnet werden, so Schiemann. Bis Ende 2024 sollen die Arbeiten in beiden Bauabschnitten abgeschlossen sein. Der Gemeinderat stimmte der Planung zu. Jetzt geht es an die Ausschreibung der Arbeiten. Aufgrund der Eigenkontrollverordnung – der Gesetzgeber verlangt eine ständige Prüfung der Abwassersysteme in der Stadt – kommen noch weitere Aufgaben auf die Stadt zu.

Bisher übte diese Kontrolle der Abwasserzweckverband Südliche Ortenau aus, künftig werde dies Aufgabe der Stadt sein, erklärte Bürgermeister Benz.

Jeder Meter Kanal soll alle 15 Jahre untersucht werden

Auf diesen „Systemwechsel“ habe sich die Stadt mit dem Verband geeinigt. Mit der Untersuchung der Abwasserkanäle beauftragt wurde in der Sitzung am Montag einstimmig das Büro Zink. Zuvor hatte Milena Schiemann ein Untersuchungskonzept für das Kanalsystem vorgestellt. Dieses geht von fünf Untersuchungsräumen in Mahlberg und Orschweier aus, die Abschnitt für Abschnitt in einem Dreijahresrhythmus inspiziert werden, so dass ein Zyklus von 15 Jahren entstehe. Jeder Meter Abwasserkanal werde also alle 15 Jahre untersucht. Die Kosten für die Untersuchung berechnete Schiemann mit knapp 700 000 Euro. Für die Regulierung der Schäden zog Schiemann Durchschnittswerte heran. „Hierzu kann ich nur eine Hypothese anstellen“, erklärte sie. Mit rund 250 Euro pro laufenden Meter sei zu rechnen. Die Kostenberechnung sorgte für ein Raunen im Gremium. Von rund 3,6 Millionen Euro an Reparaturkosten sei auszugehen. Inklusive der Kosten für die Untersuchung knapp 4,3 Millionen Euro in den kommenden 15 Jahren.

Kanalbestand der Stadt

In der Stadt Mahlberg und Orschweier gibt es 9,4 Kilometer Mischwasserkanäle (Anteil 20 Prozent), 16,5 Kilometer Schmutzwasserkanäle (36 Prozent) und 20,6 Kilometer Regenwasserkanäle (44 Prozent). Insgesamt liegen in Mahlberg also 46,5 Kilometer an Kanälen verbaut.