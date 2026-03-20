Schmutzvorwurf gegen Grüne: Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Fischer entschuldigt sich bei Hagel

Nach dem Ärger um eine Posting auf Social Media, das den CDU-Spitzenkandidaten in die Nähe von Kinderschändern rückte, hat sich Simone Fischer nun doch entschuldigt.
Die Bundestagsabgeordnete Simone Fischer von den Grünen hat sich bei CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel dafür entschuldigt, dass sie vor der Landtagswahl einen Post weiterverbreitet hat, in dem der 37-Jährige in die Nähe von Kinderschändern gerückt wurde. „Es ist richtig, dass ich mich dazu persönlich bei Herrn Hagel gemeldet und mein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht habe“, sagte die Stuttgarterin dem SWR.