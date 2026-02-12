„Schmutziger“ in Lahr: Narren spotten über teure Kaffeemaschinen im Rathaus

Der Kauf zweier Luxus-Kaffeemaschinen hat der Lahrer Verwaltung am Schmutzigen Donnerstag ironische Sprüche eingebracht – sogar aus den eigenen Reihen.
Trotz leerer Kassen hat sich die Stadt im Mai 2024 zwei Kaffeemaschinen im Gesamtwert von gut 30 000 Euro gegönnt. Das Rathaus hatte die Anschaffungen unter anderem damit begründet, dass die Geräte neben dem Gemeinderatssaal und in der Mehrzweckhalle für „Nutzungen mit repräsentativem Charakter beziehungsweise für Externe“ gedacht seien, nicht aber dem üblichen Standard der Verwaltung entsprächen. Diese Erklärung hat die Narren am Schmutzigen Donnerstag nicht davon abgehalten, sich über die kostspieligen Geräte lustig zu machen.