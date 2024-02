Schmutziger Donnerstag im Tal: Narren in Schuttertal und Seelbach machen die Rathäuser unsicher

Hier Trillerpfeifen, dort fröhliche Ausrufe und überall bunte Kostüme: Im Schuttertal war am Schmutzigen Donnerstag so einiges geboten. Bürgermeister Matthias Litterst musste sich im Kampf um den Schlüssel geschlagen geben. In Seelbach indes verlief der Rathaussturm allenfalls nach Plan B.