Schmuggler in Basel gestellt: Schweizer Zoll findet Diamantencollier im Wert von 80 000 Franken

1 Diamantencollier Foto: BAZG Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben in Basel ein Diamantencollier im Wert von rund 80 000 Franken unter dem Fahrersitz eines Autos entdeckt.







Mitarbeiter des Schweizer Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben Mitte September in Basel ein Diamantencollier im Wert von rund 80 000 Franken unter dem Fahrersitz eines Personenwagens entdeckt. Der 64-jährige Fahrer aus Luxemburg hatte das Schmuckstück bei der Einreise nicht deklariert, wie das BAZG am Dienstag mitteilte. Während einer Kontrolle in Basel stoppte eine Patrouille des BAZG am 16. September kurz nach Mitternacht einen weißen Personenwagen. Auf dem Rücksitz fanden die Einsatzkräfte 97 Verpackungen mit Zertifikaten für Diamanten, die Edelsteine waren auf den ersten Blick aber nicht auffindbar. Weil der Verdacht bestand, dass der 64-jährige Fahrer aus Luxemburg die Diamanten auf sich trägt, nahmen die BAZG-Mitarbeiter beim Grenzübergang Basel-Lysbüchel eine eingehende Kontrolle vor. Dabei wurde unter dem Fahrersitz eine Box mit einer Halskette entdeckt, an der die 97 Diamanten eingelassen waren. Der geschätzte Wert des Diamantencolliers liegt bei rund 80 000 Franken. Der Mann gab an, dass er die Halskette in Luxemburg für einen Bekannten aus der Schweiz abgeholt habe. Weil er die Einfuhrkosten für das Diamantencollier und die fällige Buße nicht bezahlen konnte, bleibt das Schmuckstück bis zur Begleichung der anfallenden Kosten beschlagnahmt. Das BAZG hat ein Zollstrafverfahren gegen den 64-jährigen Fahrer eingeleitet.