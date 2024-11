Schmuck, Uhren und Co.: Wie bei „Bares für Rares“ – Kunstsprechstunde in Hechingen

1 Charles Bamberger, Initiator der Kunstsprechstunde des Mannheimer Auktionshauses, nimmt einen Gegenstand genau unter die Lupe. Foto: Aaron Gärtner

Das Mannheimer Auktionshaus kommt mit seiner Kunstsprechstunde am Samstag, 30. November, in die Villa Eugenia. Das Prinzip der Sprechstunde ähnelt dem des ZDF-Kultformats „Bares für Rares“.









Wer noch Schmuck, Bilder, Skulpturen oder andere kunstvolle Sachen in der Schublade liegen hat und nicht weiß, was sie wert sind, aufgepasst: Am Samstag, 30. November, kommt das Mannheimer Auktionshaus in die Villa Eugenia und bietet seine Kunstsprechstunde an. Diese ähnelt dem ZDF-Kultformat „Bares für Rares“, wie Initiator Charles Bamberger im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert.