Schmuck gestohlen Einbrecher machen in Dotternhausen Beute (red/pz) 22.01.2026 - 11:24 Uhr 1 In Dotternhausen waren Einbrecher unterwegs. (Symbolfoto). Foto: dpa Einbrecher sind in ein Wohnhaus in Dotternhausen eingedrungen. Link kopiert In Dotternhausen waren am Mittwoch Einbrecher am Werk. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schömberger Straße und entwendete aus diesem einzelne Schmuckstücke. Der Wert des Diebesguts kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.