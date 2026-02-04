Schmuck, Geld, Friseur-Utensilien: Dönerladen und Friseursalon in Ichenheim ausgeraubt

Gleich zwei Einbrüche im Neurieder Ortsteil Ichenheim beschäftigen die Polizei. Neben einem Friseursalon wurde auch ein Dönerladen ausgeraubt. Die Ermittlungen laufen.

Gleich mehrere Einbrüche in Ichenheim beschäftigen die Polizei.

Nach einem Einbruch in einen Friseursalon in der Rheinstraße haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die weiteren Ermittlungen übernommen, heißt es in einer Mitteilung.

Den Beamten zu Folge soll sich ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsraum verschafft haben, indem der Schließzylinder beschädigt wurde.

Kriminaltechniker eingesetzt

Der Täter entwendete Schmuck, Bargeld sowie Friseur-Utensilien. Zur Spurensicherung wurden Beamten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

Zudem wurde in den Dönerladen an der Hauptstraße eingebrochen. Wie am Dienstagmorgen laut Polizei festgestellt wurde, haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gastrobetrieb verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Schadens sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensicherung übernahmen auch hier die Kriminaltechniker.