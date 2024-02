Schmotziger in Rottweil: Revolution gegen die Narrenzunft bahnt sich an

7 Adieu, „Stattkultur“. Es war schön mit Euch bis zum letzten Moment! Foto: Bodo Schnekenburger

Am Donnerstagabend bringen die Schmotzigengruppen das Publikum in den Rottweiler Lokalitäten auf den aktuellen Stand in Sachen Stadtleben und Problemlösung: Schonungslose Bestandsaufnahme und kreative Visionen begeistern die Gäste.









Was lange währt – kann auch schon lange gut gewesen sein. Zum Beispiel die scharfen Pointen der „Stattkultur“, die verlässlich nicht nur hart am Puls der Rottweiler Zeit navigieren, sondern genussvoll, mit aufklärerischem Ansatz und sehr gerne auch international den Finger in manche Wunde legen. Seit Donnerstag muss es heißen: „legten“. Leider. Denn zwar gönnt man auch der aktuellen Besetzung Schmotzigen-Ruhestand oder neue Erfahrungen, ganz nach Gusto, wird die Auftritte der „Stattkultur“ künftig aber vermissen. Um so mehr, als es vor der letzten „Klappe“ noch einmal ein halbes Dutzend Szenen aus 30 Jahren Schmotziger mit „Stattkultur“ gab. Also: Danke für alles, macht’s gut. Wir sehen uns!