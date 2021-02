Schmotziger in Rottweil Polizei ist präsent – aber alles bleibt ruhig

Wenig zu tun also für die Polizei, die mit großem Aufgebot in der Stadt unterwegs ist. Auch das Ordnungsamt zieht – verstärkt durch Security-Kräfte – seine Runden. "Wir sind gerüstet, weil wir absolut nicht einschätzen konnten, was kommt. Aber es ist bislang absolut ruhig", sagt Markus Haug, Leiter des Rottweiler Polizeireviers, zur Mittagszeit. Er sei selbst am Vormittag in der Fußgängerzone als "einzige Person" gestanden, berichtet er – eine durchaus erstaunliche Szenerie, angesichts des teilweise grenzwertigen und sehr alkohollastigen Trubels der vergangenen Jahre am Schmotzigen in Rottweil.

Es zeige sich, so Haug, dass die Aufklärung vorab – auch mit Briefen an die Eltern – Wirkung zeige. Zudem helfe natürlich der in diesem Jahr stattfindende Fernunterricht, der online ablaufe und bei dem die Schüler auch nicht so einfach fehlen könnten. Man sei froh, so Haug, bei der Zwischenstandsmeldung, "dass die Vernunft siegt".