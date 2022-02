1 Bei der Schmotzigenfeier ist einiges an Alkohol im Spiel. Foto: Otto

Die Party der Rottweiler Schüler am Wasserturm ist insgesamt ruhiger ausgefallen als früher, sagt die Polizei. Dennoch kam es zu einer Körperverletzung. Während des Einsatzes wurde eine Flasche gegen einen Krankenwagen geworfen.















Rottweil - Die Schüler waren mit ihrer Schmotzigenparty ins Charlottenwäldle am Wasserturm ausgewichen, weil sie in der Innenstadt nicht feiern durften. Vom Wasserturm verlagerte sich das Geschehen gegen später teilweise auch in die angrenzenden Wohngebiete hinein – sehr zum Unmut einiger Anwohner. Am Spätnachmittag kam es dann zu einer Körperverletzung.

Die Polizei musste zu einer Rangelei mit mehreren Personen anrücken, berichtet ein Polizeisprecher des Präsidiums in Konstanz auf Nachfrage. In deren Verlauf habe ein Jugendlicher eine Flasche gegen einen Krankenwagen geworfen.

Insgesamt, so der Sprecher, sei die Schülerfeier am Schmotzigen aber "deutlich gemäßigter" abgelaufen als in früheren Jahren.