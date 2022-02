3 Am Café Schädle wird die Fasnet begrüßt. Foto: Otto

Es war ein besonderer Schmotziger in Rottweil: Nach einem Jahr Pause mischen sich in die Freude über die nun doch in Teilen mögliche Fasnet die schlimmen Nachrichten aus der Ukraine. Doch früh am Tag wird in Rottweil klar: Man wird trotz dieser Entwicklungen am Narrensprung festhalten.















Link kopiert

Rottweil - Punkt 6 Uhr läutet die Schmotzigenkapelle den Tag traditionell ein und zieht durchs Schwarze Tor "d’Stadt nab". Später spielen die Musiker vor dem Alten Rathaus – und haben im Rathaus sowie unter den Passanten begeisterte Zuhörer. Eigentlich alles wie immer, wären da nicht die Absperrungen rund um die Fußgängerzone. Die Schülermassen müssen in diesem Jahr draußen bleiben.

Narrenmarsch hallt durch die Stadt

Während der Narrenmarsch durch die Stadt hallt, laufen drinnen im Rathaus die Drähte heiß. Im ganzen Land blickt man auf Rottweil, das den Narrensprung für Montag und Dienstag angekündigt hat. Die Frage, die nun viele umtreibt: Bleibt es dabei? Ja, sagen Stadt und Narrenzunft.

Im Statement der Stadt heißt es dazu auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir beobachten die dramatische Zuspitzung der Lage in der Ukraine mit großer Sorge. Der Absage zu Zeiten des Golfkrieges ging aber ein längerer zeitlicher Vorlauf voraus. Eine Absage der Narrensprünge bedürfte aber zunächst einer Diskussion in der Bürgerschaft auf breiter Basis, die noch gar nicht stattgefunden hat. Außerdem müsste eine Absage im Einvernehmen mit der Narrenzunft erfolgen. Zudem rufen wir in Erinnerung, dass 1991 auch trotz der Absage ein unorganisierter Narrensprung stattgefunden hat. Dies halten wir gerade unter Pandemiebedingungen für nicht sinnvoll."

Planungen weit fortgeschritten

Die Stadt verweist auch auf die weit fortgeschrittenen Planungen: Alle Beteiligten seien in der Schlussphase der Vorbereitung für die beiden Narrensprünge, die dieses Jahr bekanntlich mit einem enormen organisatorischen Aufwand stattfinden, um den aktuellen Infektionsschutz-Anforderungen gerecht zu werden.

"Die Menschen in Rottweil haben sich darauf eingestellt, dass nach der Absage der Fasnet im letzten Jahr nun wieder ein Stück weit Normalität ermöglicht wird. Die Karten für die beiden Sprünge sind nahezu ausverkauft. Eine Rückabwicklung in so kurzer Zeit ist daher schwer vorstellbar", so die Stadtverwaltung.

Die Narrenzunft selbst hat sich am Vormittag beraten. Zunftschreiber Frank Huber bestätigt im Gespräch die Entscheidung. Man halte an der Planung fest. Die Narrensprünge finden statt.

Narren erfreuen Senioren

Am Schmotzigen zieht dann die Kapelle den Tag über weiter ihre Runden, die Rottweiler Narren erfreuen die Senioren mit einer Stippvisite vor den Heimen. Auch in den Schulen wird teilweise gefeiert.

Gegen Abend füllen sich dann die Lokale: Die Schmotzigengruppen sind mit ihren Geschichten und Anekdoten unterwegs. Auch das ein Stück Normalität, das von vielen Rottweilern mit Begeisterung aufgenommen wird.