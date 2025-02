Schmotziger in Nusplingen: Möge die närrische Saat aufgehen!

Lenore Link wird 80 Bei Interstuhl in Tieringen hat sie Maßstäbe gesetzt

Seit ihrem 18. Lebensjahr, also seit 62 Jahren, gehört Lenore Link ihrem Familienunternehmen Interstuhl an und hat maßgeblichen Anteil am heutigen Erfolg des Büromöbelherstellers aus Tieringen. Am Mittwoch wird sie 80 Jahre alt.