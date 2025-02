Narren reißen die Macht an sich

Schmotziger in Altoberndorf

1 Der Ortsvorsteher muss den Schlüssel fürs Rathaus abgeben. Foto: Wagner

Ortsvorsteher Christian Schmider-Wälzlein macht in Altoberndorf gute Miene zur Entmachtung.









Als am Donnerstagmorgen drei kräftige „Hutzla – Hafa“ über den Rathausplatz in Altoberndorf tönten, lugte Ortsvorsteher Christian Schmider-Wälzlein in Erwartung seiner Entmachtung um die Ecke und hatte den Rathausschlüssel gleich mitgebracht.