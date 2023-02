38 Ortsrumsteher Heiko Peter Melle ließ sich nur höchst widerwillig von den Kübele-Hannes aus dem Lautlinger Ortsamt führen. Foto: Kistner/Kistner

Ob die Gesellschaft Schmiechataler 2024 noch einmal Gelegenheit haben wird, Udo Hollauer aus dem Technischen Rathaus zu holen und ihm den Schlüssel zu entreißen? Der Kandidat könnte ja dann Oberbürgermeister sein und in Ebingen entmachtet werden.

Die vielleicht letzte Chance lassen sich die Schmiechataler nicht entgehen

Die Schmiechataler nutzten die Chance deshalb gut, und Hollauer ließ es mit sich machen, wenngleich er gar nicht hätte im Rathaus sein müssen – er hat Urlaub. Seine Tochter kämpfte – wie der Rest der Familie im Häs der Stettener Bockzunft – dennoch erbittert um den Schlüssel; ein Kampf, den Claudia Lanz von den Schmiechatalern letztlich gewann.

Ebenso chancenlos war im Rathaus Albstadt der demnächst scheidende Oberpirat: Klaus Konzelmann kam als Seeräuber verkleidet, und ein ganzes Team um ihn herum tat es ihm gleich. Schwarzhexen, Schlossberghexen und die Narrenzunft Schlossbergturm knöpften sich nicht nur das Stadtoberhaupt vor, sondern auch die OB-Kandidaten – und deren Schwerpunktthemen von Hallen bis Schulen. Ein „großes Dankeschön“ zollte Patrick Ferrari, der Zunftmeister Schlossbergturm, Klaus Konzelmann, dem die Narrenzunft viel zu verdanken habe.

„Hilfe, Hilfe, Polizei!“

Allemal Unterhaltungswert hat die Entmachtung des Lautlinger Ortsvorstehers: Heiko Peter Melle, in alten Zeiten selber Anführer närrischer Putschisten, war nicht bereit, sich resigniert in sein Schicksal zu fügen, sondern krakeelte, was das Zeug hielt. „Hilfe, Hilfe, Polizei!“ schrie er, als ihn kräftige Hästräger der „Kübele Hannes“ unter dem Applaus der Verwaltungsdamen aus dem Ortsamt zerrten. „Oamal braucht ma n’ui, no send ihr it do.“

Der Ortsrumsteher gibt sich nicht so leicht geschlagen: „Den gib I it raus!“ schallt es über das Schlossareal

„Den gib I it raus!“

Den überdimensionalen Hausschlüssel „zu allen Türen in Lautlingen“ hielt er krampfhaft umklammert – „Den gib I it raus! Den gib I it raus!“ – und machte selbst, als er gezwungenermaßen vor vielen närrischen Zeugen den Amtsverzicht erklärte, noch Ausflüchte: „Den Rathausschlüssel übergebe ich – vielleicht!“ Nützte alles nichts, bis Aschermittwoch ist es seine Pflicht, Schaden von der Lautlinger Fasnet zu wenden und sich das mehrfach bestempelte Gesicht nicht zu waschen.

Zu diesem Zeitpunkt waren Kübele Hannes und Graba Glebbfer bereits seit sechs Stunden in närrischer Mission unterwegs. Der Tag hatte um 6 Uhr mit Böllerschüssen begonnen; danach zogen die Narren durchs Dorf, rissen die Lautlinger aus dem Schlaf und nahmen an verschiedenen Stationen Süßes, Deftiges und „Heftiges“ zu sich, um für den strapaziösen Tag gerüstet zu sein.

Statt Tanne eine Birke: Die Narrenzunft Kübele-Hannes wechselt von Nadel zu Laub

„Statt Tanne jetzt mal Birke“

Später wurden Schul- und Kindergartenkinder befreit und durften den Narrenbaum mit eigenen Kreationen schmücken, ehe er aufgerichtet wurde. Übrigens ist er in diesem Jahr kein Nadelbaum, sondern eine Birke.

Melles Margethausener Kollege Thomas Bolkart stand ebenfalls auf verlorenem Posten; auch die Klammergriffe an der Tür des Ortsamts fruchteten nichts: Die „Runkelriabaweible“ entrangen ihm mitleidslos den Rathausschlüssel, verfrachteten ihn in einen Rollstuhl und schoben ihn, begleitet von der Lumpenkapelle und ihrer Musik, zu ihrem neuen Domizil in der „Alten Mühle“. Am Ende schien Bolkart sich innerlich mit seinem Schicksal und sogar dem neuen Gefährt arrangiert zu haben – theoretisch kann er es fünf Tage lang als „Amtssitz“ nutzen.