8 Ein Flashmob vor dem Rathaus veranstaltete die Narrenzunft Schlossbergturm. Foto: Müller

Nichts war angekündigt: Albstadts Narren hatten auf Wunsch der Stadt darauf verzichtet, ihre Pläne für den "Schmotzige Doaschdig" an die große Glocke zu hängen, um kein Publikum anzulocken. Aber er fand statt – wenn auch abgespeckt.















Link kopiert

Albstadt - Bereits am frühen Morgen war eine Narrenschar der Zunft Alt-Ebingen die Ebinger Marktstraße hinauf- und wieder hinuntergezogen. Ein Seil mit Abstandshaltern bot Gewähr dafür, dass der vorgeschriebene Mindestabstand einhalten wurde; Masken über der Larve sollten die Viren zurückhalten.

Flashmob unter 3G

Kurz vor Mittag fanden sich dann die Hästräger der Zunft Schlossbergturm vor dem Rathaus ein. Der "Flashmob" war mit der Stadt abgesprochen, versicherte Zunftmeister Patrick Ferrari, und 3G verbindlich – alle Beteiligten hatten sich morgens noch testen lassen. Schlossberghexen nebst Teufel und ein paar Schlossbergtürme wagten zur Musik der Hannäbler Gugga ein Tänzchen um den Narrenbaum. Es war weniger geboten als in den Vorjahren: Ein paar Marktbesucher beobachteten das Treiben aus der Ferne, und einige Kirchgrabenschüler, die zuvor von einer Abordnung der Narren in die Ferien geschickt worden waren, gesellten sich verkleidet hinzu. Der traditionelle Rathaussturm, der in besseren Zeiten liebevoll inszeniert worden war und so manche Krawatte das Leben gekostet hatte, unterblieb; OB Konzelmann und Bürgermeister Steve Mall legten zur Mittagszeit die Arbeit nieder, gesellten sich für ein Gruppenfoto zu den Narren.

Krieg in der Ukraine dämpft die Stimmung

Und das war’s dann auch. Umzug, Kinderfasnet und Zunftball sind coronabedingt abgesagt. "Es tut uns richtig weh", bekannte Patrick Ferrari. "Wir würden gerne hochdrehen und weiterfeiern, aber die Gesundheit steht über allem." Der Krieg in der Ukraine wirkte als zusätzlicher Dämpfer. "Bei diesen Nachrichten hat man eigentlich keinen Grund zu feiern", brachte es Oberbürgermeister Klaus Konzelmann auf den Punkt.

In Lautlingen startet die Narretei schon früh

In Lautlingen hatte die heiße Phase der Fasnet bereits früh am Morgen begonnen – "ganz spontan", wie die Verantwortlichen der Narrenzunft Kübele Hannes später am Vormittag augenzwinkernd versicherten. Um 6 Uhr früh wurden 22 Salutschüsse abgefeuert; die Nachricht von der russischen Invasion war zu diesem Zeitpunkt noch taufrisch. Auf ihrem Zug durchs Dorf wurden die Narren mehrfach bestens bewirtet, unter anderem auch im Ortsamt – Grund genug, sich dort Stunden später noch einmal einzufinden, diesmal zum offiziellen Teil des Tagesprogramms: Heiko Peter "Mellerich", seines Zeichens "Landvogt von Stauffenberg", "Ortsrumsteher" und "Behelfsampel in der Tierberger Straße", wie Zunftmeister Micha Fürst in seiner Ansprache titelte, wurde aus seinem Ortsamt herausgezerrt, formell entmachtet, seines überdimensionalen Hausschlüssels beraubt und auf Stirn und Wangen vollgestempelt – Waschen ist bis zum Aschermittwoch strengstens verboten.

Schülerbefreiung auf Abstand

Zuvor hatten Kübele Hannes und die Lumpenkapelle Graba-Glepfer Kindergarten- und Schulkinder befreit. Allerdings anders als in den Vorjahren aus sicherer Entfernung: Die Kinder blieben im Haus und am Fenster, die Narren und Lumpen im Hof. Verglichen mit früheren Jahren waren sie eher in Kammerbesetzung angetreten, was sicherlich der "Spontaneität" geschuldet war. Aber das tat weder der Lautstärke noch der Festfreude Abbruch.

Thomas Bolkart, dem Ortsvorsteher von Margrethausen, erging es keinen Deut besser als dem Kollegen "Mellerich". Er wurde von den Margethausner Runkelriabaweible in eine mit Konfetti gefüllten Schubkarre verladen und darin vom Ortsamt zum Narrenbaum chauffiert. Seinen Rathausschlüssel hielt er dabei krampfhaft umklammert, aber das half ihm gar nichts: Am Ende musste er das Utensil doch herausrücken und sich an den Narrenbaum ketten lassen – bis zum Aschermittwoch hat er im Ortsamt nichts zu suchen. Beklagen konnte er sich allerdings nicht – die Zeremonie ließ sich verhaltener als in Vorcoronazeiten an, die Maskenpflicht wurde respektiert, und der Abstand blieb gewahrt.

Gesittet geht’s in Tailfingen zu

Auch in Tailfingen ging es gesitteter zu als sonst – fast zu gesittet, ganz ohne zerschnittene Schlipse und die Geräuschkulisse früherer Kampagnen. Eine sechsköpfige Delegation der Gesellschaft Schmiechataler überbrachte einen liebevoll zusammengestellten Geschenkkorb mit festen und flüssigen Delikatessen. Baubürgermeister Udo Hollauer, eigentlich ein großer Freund der Fasnet, konnte ihn allerdings nicht persönlich entgegennehmen – er hatte einen Außentermin.