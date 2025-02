Schmotziger Donnerstag in Eutingen: Kein Schlüssel: Bürgermeister übergibt einen Chip

Anzeige Endspurt im Narrenflecken Weitingen

Am langen Fasnetswochenende geht es in Weitingen noch einmal hoch her. Sechs Tage lang – vom 27. Februar bis zum 4. März – lassen es die Narren noch einmal so richtig krachen – mit Schlüsselübergabe, Zunftball, einem großen Umzug, mit Zunftmeisterempfang, Kinderumzug und Kinderball, beim Heringsessen, Eiersammeln und der Fasnetsverbrennung.