7 Wer nicht aufpasst, bekommt einen Ruß-Stempel aufgedrückt. Foto: Schweizer

Am Schmotzigen Donnerstag wird in Schörzingen „gerußelt“.









Schaurige Gestalten waren am Schmotzigen Donnerstag in Schörzingen unterwegs – so wie es seit Generationen unter dem Oberhohenberg Tradition ist. Neben Vampiren und allerhand Untoten trieben es vor allem die so genannten Ruß-Hexen wild. Deshalb wurde zum ersten Mal die Ortsdurchfahrt auch zur Tempo-30-Zone.