1 Einen aufregenden Turnunterricht erlebten Kinder am Montag in Wessingen bei Bisingen. (Symbolfoto) Foto: Radek Havlicek/ Shutterstock

Die Feuerwehr musste am Montag in die Mehrzweckhalle in Bisingen-Wessingen ausrücken. Grund war ein durchgeschmortes Vorschaltgerät der Deckenbeleuchtung, das für einen unangenehmen Geruch sorgte.









Ein mit Sicherheit unvergessliches Kinderturnen hat am Montagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Wessingen stattgefunden. Kurz vor 16 Uhr nahm die Leiterin der Gruppe laut Polizeibericht Schmorgeruch in der Halle in der Haldenstraße wahr. Daraufhin verständigte sie sofort die Feuerwehr und ging mit den Kleinen ins Freie.