Ein Ölunfall hat am Montag die Einsatzkräfte in Villingen beschäftigt. Offenbar sorgte ein Schlauchplatzer dafür, dass größere Mengen Schmierstoffe in der Brigach landeten.

Augenscheinlich weitreichende Folgen hatte ein Zwischenfall auf der Baustelle im Von-Richthofen-Park in Villingen. Dort war am Montagmittag gegen 12 Uhr der Hydraulikschlauch an einem Kipper geplatzt, der gerade dabei war, Sand abzuladen.

Die Folge waren größere Mengen an Hydrauliköl, welche ausliefen und in einen Kanal flossen. Aufgrund des drohenden Ölunfalls wählte der Lkw-Fahrer den Notruf, um schnelle Hilfe durch die Feuerwehr zu erhalten. Diese eilte zugleich an die Einsatzstelle, um dort größere Auswirkungen zu verhindern.

Die Feuerwehrkräfte nahmen das auslaufende Öl mit Bindemittel auf und errichteten eine Ölsperre damit nicht noch weitere Liter des Schmierstoffs im Kanal landeten. Nicht verhindert werden konnte jedoch offenbar, dass das ausgelaufene Öl auch seinen Weg in die Brigach fand.

Schmieriger Film in der Brigach

Denn 40 Minuten nachdem der Schlauchplatzer gemeldet worden war, fiel Passanten im Fluss ein schmieriger und schimmernder Film auf. An der Fußgängerbrücke im Bereich der Polizei war das mutmaßliche Öl entdeckt worden. Sowohl die Beamten des Reviers als auch weitere Kräfte der Feuerwehr wurden in der Folge zu der Gewässerverunreinigung gerufen.

Ein Vertreter der Umweltbehörde des Landratsamtes verschafft sich einen Überblick über das ausgelaufene Öl am Von-Richthofen-Park. Foto: Marc Eich

Während die Beamten Proben des möglichen Schmierstoffs nahmen, bereitete die Feuerwehr, die an beiden Einsätzen mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen beteiligt war, Ölsperren vor. Diese wurden, gemeinsam mit den hinzu gerufenen Kräften der Technischen Dienste der Stadt VS (TDVS) sowohl im Bereich der Polizei als auch am Unteren Dammweg installiert, um das Ausbreiten des schmierigen Stoffs zu verhindern.

Umweltbehörde überwacht Maßnahmen

Die beiden Maßnahmen an der Unfallstelle und am Gewässer wurden dabei von einem Vertreter der Umweltbehörde des Landratsamtes überwacht. Dieser veranlasste darüber hinaus, dass die TDVS die betroffenen Leitungen im Von-Richthofen-Park durchspülte. Welche Auswirkungen die Gewässerverunreinigung haben wird, stand derweil vor Ort noch nicht fest.