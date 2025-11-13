Der ins Zwielicht eines Korruptionsskandals geratene ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht sich mit Sanktionen gegen Geschäftspartner aus dem Schussfeld zu nehmen. Kann das gelingen?
Kiew - Nach einem massiven Schmiergeldskandal im Energie- und Rüstungssektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zwei ins Ausland geflüchtete Hauptverdächtige mit Sanktionen belegt. Dem veröffentlichten Dekret zufolge handelt es sich um Selenskyjs Geschäftspartner Tymur Minditsch und den Finanzier Olexander Zukerman. ,