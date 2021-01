Schmierereien in Bieselsberg Jugendlicher stellt sich und beseitigt Schäden

Schömberg-Bieselsberg - Die Schmierereien an Möbeln beim Mahdsbrunnen in Bie­selsberg haben im vergangenen Herbst für viel Aufregung gesorgt. Beschädigt wurden eine Sitzbank mit Rückenlehne, zwei weitere Bänke, ein Tisch und die Himmelsliege. Jetzt wurde bekannt, dass der Täter sich bald nach dem Vorfall gestellt habe, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.