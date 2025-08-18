Schmierereien Bad Herrenalb: Gewaltaffine, nihilistische und teils satanistische Gruppen

Der Verfassungsschutz beschäftigt sich auch mit den beiden extremistischen Gruppierungen, die durch die Schmierereien in Bad Herrenalb öffentlich auftraten.

Zwei extremistische Gruppierungen, „No Lives Matter“ und „Milikolosskrieg“, sind Anfang des Jahres in Bad Herrenalb und womöglich erstmals in Baden-Württemberg in Erscheinung getreten. Dem Landesamt für Verfassungsschutz liegen nach eigener Aussage „keine Erkenntnisse zu in Baden-Württemberg ansässigen Akteuren im Kontext ‚No Lives Matter‘ vor“.

Eine nähere Erläuterung zu den beiden Gruppierungen gibt das Bundesamt für Verfassungsschutz in Berlin auf Nachfrage unserer Redaktion: „Die von Ihnen genannten Netzwerke sind dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bekannt und werden dem sogenannten COM-Netzwerk (kurz für ‚The Community‘) zugeordnet.“ Hierbei handele es sich „um ein dezentrales Netzwerk gewaltaffiner, nihilistischer und zum Teil satanistischer Online-Gruppen, die primär transnational online aktiv sind, besonders auf Telegram und Discord“, so das BfV, das weiter mitteilt: „Beiträge in den Netzwerken haben vereinzelt Bezüge zum Rechtsextremismus. So nehmen Anhänger in ihren geteilten Inhalten zuweilen Bezug auf den rechtsextremistischen Akzelerationismus und auf rechtsextremistische Online-Subkulturen wie zum Beispiel die ‚Order of Nine Angles‘ (O9A). Außerdem gibt es inhaltliche Überschneidungen mit der Attentäterfanszene. Des Öfteren wird hier sexualisierte Gewalt mit rechtsextremistischen Botschaften wie NS-Symboliken und -Inhalten versehen.“

Da es sich bei COM um ein zumeist strafrechtlich relevantes Phänomen handele, liege die Bearbeitung (abseits der genannten Beispiele mit Rechtsextremismusbezug) aber nicht in der Zuständigkeit des BfV. Für genauere Auskünfte – insbesondere in Bezug auf Einzelfälle und regionale Verteilungen – verweist das BfV daher auf die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden.