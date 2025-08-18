Schmierereien Bad Herrenalb: Gewaltaffine, nihilistische und teils satanistische Gruppen

Der Verfassungsschutz beschäftigt sich auch mit den beiden extremistischen Gruppierungen, die durch die Schmierereien in Bad Herrenalb öffentlich auftraten.
Zwei extremistische Gruppierungen, „No Lives Matter“ und „Milikolosskrieg“, sind Anfang des Jahres in Bad Herrenalb und womöglich erstmals in Baden-Württemberg in Erscheinung getreten. Dem Landesamt für Verfassungsschutz liegen nach eigener Aussage „keine Erkenntnisse zu in Baden-Württemberg ansässigen Akteuren im Kontext ‚No Lives Matter‘ vor“.