Der Blitzer in der Heidelbergstraße ist offenbar in der Nacht zum Mittwoch mit Farbe beschmiert worden.

Laut Landratsamt in Balingen ist es aktuell der einzig bekannte Fall. Jedoch: „Die Bisinger Blitzer sind des Öfteren Opfer von Schmierereien“, wie Sprecher Steffen Maier unserer Redaktion auf Anfrage sagt.

Attacken auf die Messgeräte kommen im Zollernalbkreis demnach unregelmäßig. „Derzeit häufen sich aber die ‚Angriffe‘.“

Drei Blitzer in Bisingen seit Ende 2023

Offenbar wird dabei besonders Bisingen ins Visier genommen. Denn, so berichtet Maier über die Angriffe: „ Diese beschränken sich lediglich auf die Blitzer in Bisingen beziehungsweise Bisingen-Thanheim.“

Die Farbe wird von den Messbediensteten des Landratsamtes entfernt. Maier: „Das kostet Zeit.“

Drei Blitzer wurden in Bisingen in den vergangenen Jahren installiert – zuletzt im Februar in der Heidelbergstraße. Ende 2023 waren Blitzer in der Thanheimer Straße in Bisingen sowie in Thanheim in der Onstmettinger Straße aufgestellt worden.