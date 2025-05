1 Auf der Schmieheimer Kilwi herrschte viel gute Laune. Foto: Schillinger-Teschner Beim Kilwi-Wochenende gab es bestes Kaiserwetter, für Unterhaltung und gutes Essen war ebenfalls gesorgt.







Mit einem „Rock am Schloss“ machte am Samstagabend die Formation „Foursicht Stufe“ aus Burkheim“ den Auftakt. Die Setlist reichte von „Johnny B Goode“ über „Should I stay or should I go“ bis hin zu „Mr. Brightside“ und begeisterte nicht nur Fans handgemachter Rockmusik. Das Festivalfeeling mit Tanz und guter Laune rundete ein Cocktailstand zu einem stimmigen Ganzen ab.