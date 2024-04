1 Die Bewerbungsfrist für das neue Schmieheimer Baugebiet soll bald beginnen. Foto: Göpfert

Der Kippenheimer Rat hat die Baulandpreise fürs Baugebiet Herrschaftswald festgesetzt.









Link kopiert



„Das ist nicht optimal gelaufen“, bilanzierte auch Bürgermeister Matthias Gutbrod in Bezug auf die Baupreise des neuen Schmieheimer Baugebiets Herrschaftswald. Die Verwaltung hatte in Anlehnung an andere Baugebiete einen Baugrundpreis von 250 Euro pro Quadratmeter vorgeschlagen. Der Ortschaftsrat Schmieheim hatte mehrheitlich für 230 Euro pro Quadratmeter gestimmt. Der daraufhin zurate gezogene Gutachterausschuss in Lahr setzte einen Wert von 280 Euro pro Quadratmeter fest. Aufgrund der Hanglage des Baugebiets konnte die Gemeinde in Absprache mit dem Landratsamt den Preis auf 270 Euro pro Quadratmeter drücken. Weniger geht jedoch nicht. Denn: „Wir dürfen als Gemeinde nur Wertgegenstände nach Wertermittlung verkaufen“, so Gutbrod.