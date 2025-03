Schmiechaverdolung ist total verrostet: Albstadt verbuddelt mal wieder Geld

1 Sieht schaurig aus: Der Stahlträger ist komplett verrostet. Foto: Volker Maute

Die Schmiechaverdolung zwischen der Tailfinger Mühlstraße, Feuerwehrhaus und Betriebshof ist marode – doch über ihren Deckel rollen schwere Fahrzeuge. Es wird teuer.









Die Albstädter investieren ihr Geld nicht in sehenswerte Gebäude; sie verbuddeln es lieber – so wurde gespottet, als vor 22 Jahren der Ebinger Innenstadttunnel entstand. Das könnte sich wiederholen: Nichts Unansehnlicheres als die Asphaltwüste von dem Betriebsamt und dem Feuerwehrgerätehaus in Tailfingen – aber unter ihr plätschert in einem 116 Meter langen Betonschacht die Schmiecha, und dieser Schacht, über dessen Deckel regelmäßig schwere Räum- und Löschfahrzeuge rollen, war schon bei seinem Bau vor fünf Jahrzehnten nicht billig.