1 Der im Juni 2024 erneut in den Ortschaftsrat gewählte Matthias Sigrist (Zweiter von links) hat den Antrag auf Ausscheiden aus dem Gremium gestellt. Rechts: Bürgermeisterin Carmen Merz. Foto: Weisser

Am Montagabend entscheidet der Horgener Ortschaftsrat über den Antrag des früheren Ortsvorstehers Matthias Sigrist auf Ausscheiden aus dem Gremium.









Link kopiert



15 Jahre gehörte Matthias Sigrist dem Horgener Ortschaftsrat an, zehn Jahre davon war er Ortsvorsteher. In den ersten fünf Jahren bekleidete er das Amt des zweiten Ortsvorsteher-Stellvertreters. Trotz Wiederwahl in das Gremium für die kommenden fünf Jahre will er nun vorzeitig aussteigen und sein Amt nicht antreten.