Schlusslicht der Kreisliga A: Wie reagiert SSV Walddorf auf Neubulacher Trainerentlassung?

Nach sieben Spielen ohne Sieg gab der SC Neubulach die Trennung von Trainer Julian Borgia bekannt. Noch weiter unten in der Tabelle steht nur noch der SSV Walddorf.
Die Nachricht aus Neubulach kam natürlich auch beim SSV Walddorf an. Der Sportclub, der nur einen Platz vor dem Schlusslicht der Staffel 2 der Kreisliga A steht, hatte am Dienstag die Trennung von Spielertrainer Julian Borgia bekanntgegeben. Von einer „sportlichen Krise“ ist in Nebulach die Rede. Doch beim SSV Walddorf wolle man sich davon nicht beirren lassen und hält am Trainer-Duo Adnan und Robin Senses fest. „Wir sind mit dem Senses-Team in die Kreisliga A aufgestiegen. Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns nicht. Dafür ist zu viel Positives in den vergangenen Jahren passiert“, betont SSV-Spielleiter Dennis Schuler, der zugleich Torwart der Mannschaft ist.