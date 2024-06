1 Die Post in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwenningen schließt, die Postbank bleibt. Foto: Cornelia Hellweg

Die Postfiliale an der Friedrich-Ebert-Straße in Schwenningen ist bald Vergangenheit: Am 11. Juni ist Schluss, die Postbank bleibt weiter am Standort.









„Die Postbank hat sich dazu entschieden, an ihrem Standort in der Friedrich-Ebert-Straße, Villingen-Schwenningen keine Postdienstleistungen mehr anzubieten“, bestätigt ein Sprecher der DHL-Group die Information unserer Redaktion. Ab dem 11. Juli ist Schluss. Dann verbleibt am Standort das Postbank-Finanzcenter.