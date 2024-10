Schlug wieder Serientäter zu?: Mann überfällt Tankstelle in Bad Wildbad

Mann überfällt Tankstelle in Bad Wildbad

1 Der Mann war mit einem Küchenmesser bewaffnet. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/diy13

Ein Mann hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Bad Wildbad-Calmbach überfallen. Der Täter war mit einem Küchenmesser bewaffnet und floh zu Fuß. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.









Der maskierte Mann betrat laut Polizeibericht gegen 21.50 Uhr die Agip-Tankstelle in der Kleinenztalstraße. Er drohte mit einem Küchenmesser und forderte von einer Tankstellen-Mitarbeiterin Bargeld. Die Frau packte dem Mann einen niedrigen vierstelligen Betrag in eine von ihm mitgebrachte Herrenhandtasche. Danach verließ der Täter das Tankstellengelände zu Fuß in Richtung B294. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall unverletzt.