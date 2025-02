Schüsselübergabe in Schiltach Anstelle des Haas eine echte Häsin

Wieder einmal etwas Besonderes haben sich die Schiltacher Narrenvereine zur Schlüsselübergabe am „Schmotzigen“ einfallen lassen. Was passen schon besser für Tiere zu Schiltach als Hasen, wenn schon der Name des Bürgermeisters so lautet.