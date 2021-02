Schlüsselübergabe in Zimmern ob Rottweil Die Narren übernehmen den Rathausschlüssel per Lieferdienst

In gewohnt launiger Manier kredenzten die Zimmerner eine Ortsgewaltübergabe der besonderen Art. Sie hatten sich einmal mehr so richtig ins Zeug gelegt. Die echte "Sonne-Stimmung" wollte aber partout nicht aufkommen. Schade. Aber umso mehr dürfen sich Zuschauer und Narren schon auf die Fasnet 2022 freuen.

Die abgesetzte Rathauschefin hatte indes bereits die Koffer gepackt und grüßte aus dem Wellnessurlaub mit Gurkenmaske, Handtuch auf dem Kopf und Schorle in der Hand. Sie wünschte der neuen Regentschaft alles Gute und habe ja auch genügend Aufgaben hinterlassen, so dass es den Mannen um Narrenmeister Rühle in den nächsten Tagen nicht langweilig werden dürfte. Zimmerns Carmen dürfte gewiss sein, dass die Aufgaben auch erledigt sind, denn so ganz ohne Narrensprünge und sonstige Narrentermine haben die Jungs ja ordentlich viel Zeit, alles zu meistern.