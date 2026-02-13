Schlüsselübergabe in Waldmössingen: Neue Ortsvorsteherin, alte Traditionen, viele Pointen

Gemeinsam mit Zunftmeister Manuel Häring zeigte Sibylle Kunz, dass närrischer Schlagabtausch und gegenseitiger Respekt bestens zusammenpassen.
Bei der Fasnetseröffnung und dem Fahnenhissen in Waldmössingen nahm Zunftmeister Manuel Häring in gereimter Form die örtliche Politik und Vereinslandschaft aufs Korn. Im Mittelpunkt stand die symbolische Schlüsselübergabe an die Narren und die Begrüßung der neuen Ortsvorsteherin Sibylle Kunz, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist. Traditionell kündigte Häring an, dass die Narren bis Aschermittwoch das Regiment übernehmen – mit dem augenzwinkernden Versprechen, den Schlüssel wie jedes Jahr „erfolgreich“ zu behalten.