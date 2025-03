Schlüsselübergabe in Schramberg

37 Der Höhepunkt der Schlüsselübergabe in Schramberg: Die Elferfrauen mit ihrem Tanz. Foto: Stephan Wegner

Wichtige Leute und „solche, die sich dafür halten“ begrüßte OBin Dorothee Eisenlohr zur Schlüsselübergabe auf dem Schramberger Rathausplatz.









Sie habe in diesem Jahr „keine Lust“ irgendwelche Sticheleien auszuteilen, kündigte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bei der Übergabe an. Die letzte Zeit sei zu hart gewesen. Deswegen sei sie in diesem Jahr offiziell auf Kuschelkurs.