Schlüsselübergabe in Schiltach: Touristen finden weder Herberge noch Lokal

Mit einer Corrida auf dem steilsten Marktplatz Deutschlands setzten die Schiltacher Narrenzünfte neue Maßstäbe für die Übergabe des Rathausschlüssels an die Narren.
Während sich der zuvor durch die Schenkenzeller Straße getriebene wilde Stier in der Stierkampfarena rund um den Narrenbaum ein ums andere Mal schnaubend und mit den Hinterbeinen auskeilend Respekt bei den Zuschauern verschaffte, musste sich Schultes Thomas Haas den närrischen Gepflogenheiten geschuldet vom Narrenvater Uli Esslinger zunächst die Leviten lesen lassen.