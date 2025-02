Schlüsselübergabe in Hausach: „Blauer sucht Frau“ heißt es im Rathaussaal

Schlüsselübergabe in Hausach

1 Der Hauptgewinn bei „Blauer sucht Frau“: die liebreizende Lola Foto: Ramsteiner

Die Hausacher Rathäusler vermittelten in ihrem Fasentspiel zur Schlüsselübergabe am Donnerstag dem fittesten unter den Blauen der Narrenzunft die rassigste ihrer Bediensteten. „Hauptgewinn“ war die Lola aus dem Bauamt alias Martin Göhringer.









Natürlich war die ramponierte Hauptstraße nach der Tunnelsperrung das Hauptthema bei der Schlüsselübergabe am Schmutzigen Donnerstag im Hausacher Rathaus. Der Burgis Wolfgang Hermann pries seine Stadt in den höchsten Tönen: „Die Hauptstraße glänzt nun im zarten Mosaikasphalt, der Halbkreisverkehr ist einzigartig, ein echter Renner halt. Ein Laden-Gewächshaus so grün und fein, da schaut die Wilhelma neidisch drein.“ Kurz, er war sicher, er würde dieses Mal den Schlüssel nicht hergeben, damit die Narren die schönste Stadt im Land nicht noch mehr verhunzen.